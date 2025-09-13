Еще в одном городе Челябинской области объявлена дата начала отопительного сезона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Старт отопительного сезона в Снежинске (ЗАТО) — 22 сентября. За летние месяцы специалисты ресурсоснабжающего предприятия “Трансэнерго” провели колоссальную комплексную работу», — говорится в комментарии властей.
Ранее сообщалось, что в этот же день отопительный сезон начнется в Трехгорном. Тепло в учреждения и дома будет поступать поэтапно. В течение трех дней должно дойти до каждого потребителя.
В Кусинском районе батареи стали горячими с 11 сентября.
Мэр Копейска Светлана Логанова сообщила, что отопительный сезон начнется в два этапа: для социальной сферы — 22 сентября, для МКД — 29 сентября; в Катав-Ивановском городском поселении — 15 сентября.