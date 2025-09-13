Ричмонд
В мэрии Уфы предупредили о перекрытии участков улицы Сагита Агиша

На проезжей части дороги введут ограничение движения транспорта до середины декабря этого года в связи с монтажом системы водоотведения и водоснабжения.

В Уфе в связи со строительством сетей водоснабжения и канализации участками будет ограничено движение автотранспорта на улице Сагита Агиша. Об этом сообщили в столичной администрации.

С 15 сентября по 15 декабря городские службы перекроют половину проезжей части между домами № 10 и № 24.

С 3 по 6 октября полностью перекроют проезжую часть возле дома № 46/6.

С 24 по 27 октября — полное перекрытие проезжей части возле корпуса 2 дома № 50.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что сегодня в Уфе с 9.00 до 16.00 часов в связи дорожными работами перекроют Затонский мост и улицу Просвещения.