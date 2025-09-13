Фестиваль ухи пройдет в хуторе Старозолотовском на Дону

Театрализованный фестиваль ухи состоится 13 сентября в хуторе Старозолотовском Константиновского района Ростовской области. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В программе фестиваля — театрализованные сцены по роману «Тихий Дон», выступления казачьих коллективов и эффектная джигитовка, серия бесплатных мастер-классов для всей семьи, конкурсы, лотерея и подарки. Гости мероприятия смогут попробовать наваристую уху с костра, сваренную по всем донским гастрономическим традициям.
Кроме того, гостей фестиваля ждут уютные фотозоны, фуд-корт и возможность арендовать снасти и половить рыбу прямо на Дону.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.