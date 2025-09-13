Возле Дома культуры поселка Кизема в Поморье благоустроят территорию

Благоустройство общественного пространства продолжается на улице Спортивной в поселке Кизема Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Преображение территории началось несколько лет назад. Там проложили бетонные тротуары, пешеходные дорожки из брусчатки, покрытия под спортивную площадку и обустроили скейт-парк. Кроме того, у Дома культуры разместили деревянную сцену со скамейками для зрителей, качели, а также приступили к установке освещения.
«В этом году работы по монтажу системы уличного освещения продолжили. На объекте дополнительно установили семь опор. В планах муниципалитета — в дополнение к детской, баскетбольной и спортивной площадкам установить спортивное оборудование», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.