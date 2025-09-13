Вдова Чарли Кирка впервые вышла на связь после убийства: она назвала причины расправы

Вдова американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка Эрика впервые вышла на связь после убийства супруга. Она выразила уверенность, что причиной расправы стали пропагандируемые им ценности. Слова женщины прозвучали в эфире американских каналов.
Как известно, Чарли Кирк был убит несколько дней назад, 10 сентября. Тогда все произошло во время выступления политика. Тогда снайпер выстрелил в него, смертельно ранив в шею. И теперь, 13 сентября, ситуацию прокомментировала супруга политика.
«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию», — сказала Эрика Кирк.
При этом она добавила, что движение ее погибшего мужа будет продолжено. Поскольку такой расправой противники Кирка, подчеркнула женщина, только «разожгли огонь».
Тем временем британский портал Daily Mail сообщает, что убийца американского активиста уже арестован. Им оказался 22-летний студент по имени Тайлер Робинсон. Причем его выдал полиции собственный отец. Президент США Дональд Трамп уже призвал быстрее вынести наказание и настоял, чтобы это была смертная казнь.