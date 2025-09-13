В омской «Птичьей гавани» зафиксировали выбросы

Жители Омска снова пожаловались на странные запахи в воздухе. Вечером 12 сентября специалисты минприроды выезжали в парк «Птичья гавань», где провели замеры с 23:00 до 23:40.
Проверка показала превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,1 раза — уровень составил 0,009 мг/м³. Других нарушений на стационарных постах наблюдения в городе не зафиксировали.
В метеослужбе пояснили, что ночью в регионе действовал режим неблагоприятных погодных условий, из-за чего вредные примеси хуже рассеиваются в воздухе.