В омской «Птичьей гавани» зафиксировали выбросы

В остальном городе проблем не обнаружили.

Источник: Om1 Омск

Жители Омска снова пожаловались на странные запахи в воздухе. Вечером 12 сентября специалисты минприроды выезжали в парк «Птичья гавань», где провели замеры с 23:00 до 23:40.

Проверка показала превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,1 раза — уровень составил 0,009 мг/м³. Других нарушений на стационарных постах наблюдения в городе не зафиксировали.

В метеослужбе пояснили, что ночью в регионе действовал режим неблагоприятных погодных условий, из-за чего вредные примеси хуже рассеиваются в воздухе.