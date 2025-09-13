В Башкирии численность IT-специалистов выросла в 10 раз

Сегодня День программиста, который отмечается в России 13 сентября. Министерство цифрового развития Башкирии подвело итоги роста местной IT-индустрии. По информации Башинформа, несмотря на вызовы последних лет, отрасль демонстрирует рост по ключевым показателям: количеству компаний, занятых специалистов и объему доходов.
Согласно данным министерства, на сегодняшний день в регионе работает 4101 IT-компания и ИП. В них заняты 4761 специалист. Для сравнения: еще в 2021 году в республике насчитывалось лишь 505 IT-сотрудников.
Динамика наблюдается и в финансовых показателях. Доходы аккредитованных компаний, получающих государственные льготы, выросли с 5 млрд рублей в 2021 году до 10,37 млрд в 2024 году, что более чем в два раза.
Глава Башкирии Радий Хабиров высоко оценил эти результаты.
— Меня очень радуют эти цифры. Это говорит о том, что господдержка работает эффективно, и что работать легально и открыто стало выгоднее, — прокомментировал он на одном из оперативных совещаний в правительстве республики.
Активное развитие отрасли совпало с периодом серьезных внешнеполитических и экономических вызовов. Как отметил министр цифрового развития Геннадий Разумикин, с введением санкций и различных ограничений IT-сфера страны оказалась под существенным давлением.
— На территории страны прекратили деятельность подавляющее число западных компаний, наметилась тенденция к оттоку специалистов за рубеж, — констатировал министр.
В ответ на это правительство России и власти Башкирии запустили целый ряд мер поддержки. С 2022 года IT-компании получили существенные преференции:
— Снижение налога на прибыль до 5%;
— Пониженные страховые взносы с 14% до 7,6%;
— Обнуление НДС при покупке отечественного ПО.
На региональном уровне был разрешен переход на упрощенную систему налогообложения со ставкой 1% с доходов или 5% с разницы между доходами и расходами.
Для получения этих льгот компаниям необходимо пройти государственную аккредитацию в Минцифры России. Эта мера стала фильтром, обеспечивающим целевой характер поддержки. С 2022 года в регионе зарегистрировалась 201 новая компания, а их общее число достигло 1159. При этом аккредитацию смогли получить 254 компании, или около 22% от общего числа.
Как пояснил глава минцифры Башкирии, с августа 2024 года требования для аккредитации ужесточились. Теперь компании должны подтверждать соответствие профилю деятельности, предоставляя согласие на раскрытие финансовой отчетности, а также соблюдать требования к доле дохода от IT-деятельности (не менее 30%) и к уровню средней зарплаты, который должен соответствовать или превышать региональный показатель.
— Поэтому с прошлого года при общем росте количества IT-компаний темпы аккредитации замедлились, — пояснил министр.
Это означает, что рост отрасли продолжается, но теперь он становится более качественным и структурированным.
