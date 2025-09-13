В Башкирии численность IT-специалистов выросла в 10 раз

Как пояснил глава минцифры Башкирии, с августа 2024 года требования для аккредитации ужесточились. Теперь компании должны подтверждать соответствие профилю деятельности, предоставляя согласие на раскрытие финансовой отчетности, а также соблюдать требования к доле дохода от IT-деятельности (не менее 30%) и к уровню средней зарплаты, который должен соответствовать или превышать региональный показатель.