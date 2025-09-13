Администрация Калининграда пообещала еще больше велосипедных дорожек

Она подчеркнула, что велосипедисты, самокатчики и другие владельцы индивидуальных средств передвижения являются полноценными участниками движения. Поэтому при строительстве новых улиц обязательно предусматривается отдельная полоса для велотранспорта.
По словам Елены Дятловой, разметка играет важную роль: она помогает разграничить потоки, сделать движение безопаснее и удобнее как для пешеходов, так и для пользователей альтернативного транспорта. На старых улицах именно разметка позволяет организовать порядок и разделить дорожное пространство.
«Город располагает множеством улиц, и провести реконструкцию абсолютно каждой из них невозможно», — отметила глава администрации.