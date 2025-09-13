Ричмонд
Администрация Калининграда пообещала еще больше велосипедных дорожек

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова прокомментировала обращение жителей, во время своего прямого эфира, обеспокоенных тем, что на узких тротуарах появляются зоны для пешеходов и велосипедистов.



Она подчеркнула, что велосипедисты, самокатчики и другие владельцы индивидуальных средств передвижения являются полноценными участниками движения. Поэтому при строительстве новых улиц обязательно предусматривается отдельная полоса для велотранспорта.

По словам Елены Дятловой, разметка играет важную роль: она помогает разграничить потоки, сделать движение безопаснее и удобнее как для пешеходов, так и для пользователей альтернативного транспорта. На старых улицах именно разметка позволяет организовать порядок и разделить дорожное пространство.

«Город располагает множеством улиц, и провести реконструкцию абсолютно каждой из них невозможно», — отметила глава администрации.