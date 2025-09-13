Школа села Большая Дорога в Тамбовской области заработала после капремонта

Ремонт школы в селе Большая Дорога в Тамбовской области завершили к новому учебному году по нацпроекту «Молодежь и дети». Учебное заведение открыли 1 сентября, сообщили в администрации Староюрьевского муниципального округа.
В школе обновили инженерные коммуникации, кровлю и фасад, привели в порядок внутренние помещения. Кроме того, в классы закупили новую мебель и оборудование.
«Это не просто ремонт — это инвестиция в будущее детей, в их знания, успехи и мечты. Мы стремимся создать условия, в которых каждому ребенку будет интересно учиться и развиваться», — подчеркнул глава Староюрьевского округа Виталий Кусов.
Школа в селе Большая Дорога стала одной из 12 в регионе, где к началу учебного года завершили капитальный ремонт. Всего в 2025 году при поддержке нацпроекта в области отремонтируют 33 образовательных учреждения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.