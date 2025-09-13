Иисус и голубь: Футболисту Смолову предрекли проблемы с «ворами в законе» в тюрьме из-за тату

Напомним, в мае Фёдор Смолов избил двух мужчин в «Кофемании» на Никитской улице Москвы. Кадры драки появились спустя два месяца. По некоторым данным, сперва запись пытались использовать, чтобы шантажировать спортсмена, но тот не поддался и пошёл в полицию. В сентябре на Смолова завели уголовное дело, теперь ему может грозить три года колонии. Тем не менее футболиста отпустили под обязательство о явке. Участник драки со Смоловым уже высказался об уголовном деле.