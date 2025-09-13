Иисус и голубь: Футболисту Смолову предрекли проблемы с «ворами в законе» в тюрьме из-за тату

Эксперты из числа отсидевших обратили внимание на две ранние татуировки Смолова — голубя и изображение Иисуса Христа, которые, согласно тюремным понятиям, символизируют оберег и отрицание криминального мира. Это может быть воспринято как вызов устоявшимся порядкам.
Интересно, что техника исполнения татуировок указывает на то, что их наносил «тюремный мастер», имеющий опыт отбывания наказания. Вместо ярких красок использована «жжёнка» (разводят зелёнку и пепел от сожжённого каблука от кирзача), придающая татуировкам характерный поблекший вид. Возможно, сам Смолов не знал о прошлом мастера.
К остальным татуировкам футболиста у бывших заключённых вопросов не будет. Некоторые из них даже получили положительную оценку, например, изображение тюремной свечи, символизирующей течение срока. Пятиконечные звезды могут быть связаны с сатанизмом.
Если Смолов попадет в «хату», сокамерники окажут на него давление, вынудив переделать «проблемные» татуировки. Место для новых тюремных рисунков у футболиста ещё есть — его ноги не полностью покрыты наколками.
Напомним, в мае Фёдор Смолов избил двух мужчин в «Кофемании» на Никитской улице Москвы. Кадры драки появились спустя два месяца. По некоторым данным, сперва запись пытались использовать, чтобы шантажировать спортсмена, но тот не поддался и пошёл в полицию. В сентябре на Смолова завели уголовное дело, теперь ему может грозить три года колонии. Тем не менее футболиста отпустили под обязательство о явке. Участник драки со Смоловым уже высказался об уголовном деле.