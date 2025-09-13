Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников, заявил Володин

«В таком случае распорядок дня старшеклассника может выглядеть примерно так: 8.00−14.00 — учеба в школе; 14.00−16.00 — дорога домой и короткий отдых; 16.00−19.30 — выполнение домашней работы. Исходя из этого получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. Проблемы остаются. А значит, правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников», — написал Володин в своем канале в Мах.