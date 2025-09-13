Минздрав Беларуси запретил сухофрукты из Узбекистана, России и Китая

В Беларуси под запрет попали узбекские сухофрукты и российские фруктовые смеси. Причину назвали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В частности, под запрет попали сухофрукты от узбекского производителя AZAMAT ESTERN TRADE. В их составе белорусские специалисты установили превышение допустимого содержания консерванта диоксид серы, а также плесени. Употребление продуктов с плесенью грозит тяжелым пищевым отравлением.
Еще Минздрав запретил фруктовые смеси от российского производителя «Фуддрай». В их составе нашли недопустимые при производстве красители желтый «Солнечный закат» FCF (Е110), тартразин (Е102), красный очаровательный АС (Е129), блестящий синий FCF (Е133) и незаявленный в маркировке консервант диоксид серы.
Также в Беларуси не разрешат продавать китайские цукаты от двух китайских производителей. В составе цукатов производителя HAPPY FOODS INTERNATIONAL LIMITED в ассортименте нашли незаявленные консерванты бензойную кислоту и диоксид серы с превышением допустимого уровня.
И не будут продаваться китайские цукаты из папайи, при изготовлении которых использовался незаявленный краситель понсо 4R (Е124).
— Употребление скрытых пищевых красителей опасно, так как они способны вызвать аллергию, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания, особенно у детей, — подчеркнули в Центре.
Также Минздрав запретил продавать опасные замороженные овощные смеси из России.
Ранее Минздрав запретил продавать небезопасные российские сладости в Беларуси.
Еще Минздрав запретил популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе.
Тем временем фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.