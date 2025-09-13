Ричмонд
Какая погода будет в Казахстане 13−15 сентября

В ближайшие дни в связи с прохождением фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

Источник: Kazinform

13—14 сентября в Восточно-Казахстанской области, 14 сентября в горных районах области Жетысу, 15 сентября в Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре, на юго-востоке республики в ночные и утренние часы — туманы.

В температурном фоне ожидается понижение температур: на востоке страны ночью до 0−9, днем до 10−22 тепла, на юге страны ночью до 10−16, днем до 17−28 тепла, в центре страны до 1−9, днем до 12−20 тепла. На севере, северо-западе ожидается повышение дневных температур до 12−19 тепла. На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

Ранее в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей прогнозировали заморозки 2 градуса.