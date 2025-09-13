Какая погода будет в Казахстане 13−15 сентября

В температурном фоне ожидается понижение температур: на востоке страны ночью до 0−9, днем до 10−22 тепла, на юге страны ночью до 10−16, днем до 17−28 тепла, в центре страны до 1−9, днем до 12−20 тепла. На севере, северо-западе ожидается повышение дневных температур до 12−19 тепла. На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.