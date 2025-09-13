15 БПЛА сбили в Ростовской области в ночь на субботу

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 15 дронов самолетного типа над Ростовской областью. Атака была отражена с 23:00 12 сентября до 6:00 13 сентября. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране за этот период было сбито 42 БПЛА. Из них 12 дронов сбили над Белгородской областью, десять — над Волгоградской, два — над Республикой Крым. И по одному дрону уничтожили над Калужской, Курской и Смоленской областями.
