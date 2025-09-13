Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города — Москве исполняется 878 лет.
«Дорогие москвичи, от всей души поздравляю вас с Днем рождения нашей прекрасной столицы!», — написал градоначальник в Telegram.
Кроме того, Сергей Собянин опубликовал видеообращение. На нем он отметил, что Москва является одним из самых больших и сильных городов, ведущих соревнования с лучшими столицами мира. Однако прежде всего Москва — это родной дом, с которым связано много личных событий. Сергей Собянин также назвал столицу городом-героем и городом-тружеником.
Ранее сообщалось, что в честь Дня города Москвы 30 электробусов украсили цифрой 878.