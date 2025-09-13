Русский хозяин маникюрного салона сядет в тюрьму в США за жестокое избиение 2-летней дочки

Предпринимателю предстоит провести в США не менее 5 лет. Приговор включает 90 дней тюремного заключения в округе Майами-Дейд, с учётом уже отбытого срока (более 100 дней), два года домашнего ареста и пять лет под наблюдением соответствующих органов. Кроме того, Севастьянов обязан пройти специализированные курсы по управлению гневом и воспитанию детей.
Севастьянов является владельцем бренда маникюрной продукции. Он приехал с семьёй на отдых в Штаты в мае 2025 года. Камеры видеонаблюдения в отеле зафиксировали, как он жестоко обращался с дочерью: швырял её, пинал по голове и таскал за волосы. На следующее утро бизнесмена задержали в номере отеля и доставили в местное отделение полиции.