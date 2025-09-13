Йеменские хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара «гиперзвуковой баллистической ракетой» по ряду целей в Тель-Авиве.
«Подразделения ракетных войск применили баллистическую гиперзвуковую ракету типа “Палестина-2” с разделяющейся боевой частью. Целями стали несколько чувствительных объектов в районе израильской Яффы», — сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его информации, операция по нанесению ударов по стратегическим объектам достигла поставленных задач.
Ранее сообщалось, что ВС Израиля провели очередную серию ударов по территории Йемена. Израильская сторона утверждает, что целью являются военные объекты хуситов неподалеку Саны и провинции Эль-Джауф на севере Йемена.