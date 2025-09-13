Регистрация биометрии является добровольной, заявил глава ЦБТ

«Это решат сами люди. Меня самого, например, возмущают те случаи, когда нельзя что-то сделать, оформить или заказать онлайн. Ведь мы живем в стране с одной из самых развитых цифровых экосистем. Но многие наши соотечественники привыкли к живому общению, хотят пользоваться бумажными документами и расплачиваться наличными. И у них должна сохраняться такая возможность», — добавил Поволоцкий.