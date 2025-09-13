Находящегося в коме пациента спасли за секунды до изъятия органов

В США пациента в коме спасли за секунды до изъятия органов. В марте 2019 года 22-летний Ларри Блэк поступил в больницу с огнестрельным ранением в затылок. После недели лечения, несмотря на поддержку сердцебиения и дыхания аппаратами, планировалось изъятие органов для донорства. Пациент ранее давал на это согласие, однако его семья сомневалась.