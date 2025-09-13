Находящегося в коме пациента спасли за секунды до изъятия органов

В США пациента в коме спасли за секунды до изъятия органов. В марте 2019 года 22-летний Ларри Блэк поступил в больницу с огнестрельным ранением в затылок. После недели лечения, несмотря на поддержку сердцебиения и дыхания аппаратами, планировалось изъятие органов для донорства. Пациент ранее давал на это согласие, однако его семья сомневалась.
Когда Блэк уже находился в операционной, лечащий нейрохирург вмешался и отменил процедуру. Врач пояснил, что не согласен с решением о трансплантации, так как не общался с родственниками пациента и счел возможным продолжение лечения.
После отмены операции Блэка вернули в реанимацию и отменили седативные препараты. Через несколько дней он пришел в сознание, а еще через неделю смог встать на ноги, постепенно восстанавливая силы и координацию.
Пациенту пришлось заново учиться ходить и читать. Он отметил, что во время комы слышал голоса родных и пытался подать им знак, передает CNN.
Ранее врачи Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева спасли мужчину, которого ранили ножом в голову. Лезвие оружия обломилось и застряло в черепе пациента. Это обстоятельство могло привести к летальному исходу, однако специалисты успешно провели операцию. Через несколько дней мужчину выписали из больницы.