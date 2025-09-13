В Иркутской области тысяча обманутых дольщиков получили ключи от квартир

— Системная работа по решению вопросов пострадавших позволила достичь положительных результатов, — подчеркнул Марат Хуснуллин. — Уже в 53 регионах страны, которые ранее сталкивались с проблемой обманутых дольщиков, не осталось долгостроев. Благодаря поручениям президента и председателя правительства была создана комплексная система мер защиты людей. С 2019 года по всей стране были восстановлены права 257,2 тысячи обманутых дольщиков. Только в прошлом году с помощью федеральных механизмов достроили 54 дома примерно для 12 тысячи человек.