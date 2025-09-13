В Иркутской области тысяча обманутых дольщиков получили ключи от квартир

В Иркутской области с 2019 года права тысячи обманутых дольщиков были восстановлены. Как сообщил заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин, для 650 человек новые квартиры или компенсации предоставил федеральный Фонд развития территорий, а еще около 350 человек получили помощь от региональных властей.
— Системная работа по решению вопросов пострадавших позволила достичь положительных результатов, — подчеркнул Марат Хуснуллин. — Уже в 53 регионах страны, которые ранее сталкивались с проблемой обманутых дольщиков, не осталось долгостроев. Благодаря поручениям президента и председателя правительства была создана комплексная система мер защиты людей. С 2019 года по всей стране были восстановлены права 257,2 тысячи обманутых дольщиков. Только в прошлом году с помощью федеральных механизмов достроили 54 дома примерно для 12 тысячи человек.
В Приангарье эта масштабная работа полностью завершилась в конце 2023 года. Все проблемные дома в регионе были достроены, а люди получили долгожданное жилье. Губернатор Игорь Кобзев держал этот вопрос на особом контроле, и теперь Иркутская область полностью исключена из Единого реестра проблемных объектов.
