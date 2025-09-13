Сколько алматинцев призовут на срочную службу осенью

Как рассказали в ведомстве, этой осенью призыву на воинскую службу подлежат около полутора тысяч молодых алматинцев в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва. Ежегодно из Алматы призываются порядка трех тысяч человек. Призывники отправляются проходить срочную воинскую службу в воинские части Министерства обороны, Службы государственной охраны, МЧС, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ. При отборе и распределении учитываются специальности, полученные до призыва.