Жители Волгодонска приняли участие в ежегодном эковелоквесте

Семь команд сотрудников волгодонских предприятий атомной отрасли приняли участие в ежегодном эковелоквесте «Едем на зеленый», проведенном Ростовской АЭС. Квест традиционно привлекает тех, кому небезразличны вопросы защиты природы и формирование культуры отдыха. В год 80-летнего юбилея отечественной атомной энергетики задания включали исторические аспекты отрасли. Помимо прочего, участникам предлагалось измерить радиационный фон по ходу маршрута с использованием персональных дозиметров и сопоставить показатели с информацией стационарных пунктов автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО).
— Показатели дозиметров участников эковелоквеста полностью совпали с данными АСКРО и варьировались в пределах от 0,09 мкЗв/час до 0,12 мкЗв/час. Это естественный радиационный фон нашей местности, — рассказал участник эковелоквеста, председатель Организации молодых атомщиков Владимир Саломатин. — Следуя по маршруту, мы собирали мусор и пластик и постарались сделать чуточку чище любимое место отдыха горожан — парк «Победы».
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Итоги мероприятия и вручение наград победителям проходили в рамках экологического фестиваля «ЭКОФЕСТ-2025», проведенного в Волгодонске при поддержке атомной станции.
Все участники эковелоквеста получили благодарности и сувениры от устроителей, а лидеры соревнований удостоились медалей, кубков и сертификатов в спортивные магазины. Пластиковые крышки, собранные в процессе квеста, организаторы передали волонтерам акции «Добрые крышечки» для последующей переработки, а средства от реализации направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
— Наша миссия — вовлечь в такие проекты и вдохновить заботиться о природе как можно больше людей. Именно поэтому атомная станция так активно занимается просветительскими экологическими проектами, в числе которых и эковелоквест. Уникальность этого проекта в том, что он объединяет в себе экологическую, спортивную и интеллектуальную составляющие. Такой симбиоз делает это мероприятие привлекательным и интересным. Особенно для молодежи, — отметила и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.