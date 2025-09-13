Ричмонд
Литва временно позволит авто на белорусских номерах пересекать границу

Литва разрешит авто, зарегистрированным в Беларуси, пересекать свою границу.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы разрешат автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, пересекать границу, пишет officelife.media.

Напомним, с 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью.

И хотя, пока польские власти однозначно не сказали, сколько будет закрыта граница с Беларусью на въезд и выезд, литовские власти уже планируют послабление для белорусских водителей.

На данный момент в Литву могут въезжать рейсовые автобусы и автомобили на белорусских номерах, водители которых являются собственником авто и имеют литовскую визу или ВНЖ в Литве. Однако, по данным СМИ, власти Литвы планируют позволить автомобилям с номерами BY пересекать свою границу на выезд.

— Пока не будут работать контрольно-пропускные пункты Польши, через пункты пограничного контроля Литвы будет разрешено возвращаться в Беларусь всем легковым автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что автомобиль должен следовать напрямую к границе, а не передвигаться по Литве.

При этом известно, что пропускная скорость КПП с Литвой составляет не более 200 — 300 авто в сутки. При этом соседняя с Беларусью Латвия, вообще, не пропускает машины с белорусскими номерами, в страну могут въезжать только туристические автобусы.

Напомним, ранее Литва изменила условия въезда в страну машин с белорусскими номерами.

Тем временем Беларусь призвала ЕС и ООН дать оценку действиям Польши из-за закрытия границы. Ранее также Россия призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью.

Также Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.

