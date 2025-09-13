Литва временно позволит авто на белорусских номерах пересекать границу

Власти Литвы разрешат автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, пересекать границу, пишет officelife.media.
Напомним, с 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью.
И хотя, пока польские власти однозначно не сказали, сколько будет закрыта граница с Беларусью на въезд и выезд, литовские власти уже планируют послабление для белорусских водителей.
На данный момент в Литву могут въезжать рейсовые автобусы и автомобили на белорусских номерах, водители которых являются собственником авто и имеют литовскую визу или ВНЖ в Литве. Однако, по данным СМИ, власти Литвы планируют позволить автомобилям с номерами BY пересекать свою границу на выезд.
— Пока не будут работать контрольно-пропускные пункты Польши, через пункты пограничного контроля Литвы будет разрешено возвращаться в Беларусь всем легковым автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что автомобиль должен следовать напрямую к границе, а не передвигаться по Литве.
При этом известно, что пропускная скорость КПП с Литвой составляет не более 200 — 300 авто в сутки. При этом соседняя с Беларусью Латвия, вообще, не пропускает машины с белорусскими номерами, в страну могут въезжать только туристические автобусы.
Напомним, ранее Литва изменила условия въезда в страну машин с белорусскими номерами.
Также Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.