Очередные ограничения движения ожидают водителей Владивостока на следующей неделе

Водителей Владивостока предупреждают о затруднениях дорожного движения в городе 15 и 20 сентября в связи с работами по демонтажу несанкционированных железнодорожных переездов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Муниципальный центр управления.

Источник: ДЕЙТА

Демонтаж объектов запланирован по адресам: Воропаева, 41а, Военное Шоссе, 20а, Фадеева, 21а. В связи с производством работ ожидается затруднение движения на участках Военное Шоссе — Народный проспект, улицам Калинина и Фадеева.

Сегодня затруднения на дорогах возможны на улицах Окатовая и Катерная, там служба «Содержание городских территорий» меняет леерные ограждения.

МЦУ Владивостока также напоминает водителям об ограничении движения в связи с работами на теплосетях по улице Енисейской. Сквозной проезд по улице закрыт, работы проводятся поэтапно участками по 150 метров. Весь комплекс работ планируют завершить до 23:00 31 октября. Автобусы, следующие в сторону автовокзала через Енисейскую, будут доезжать до перекрёстка улиц Кирова и Енисейской и разворачиваться обратно.