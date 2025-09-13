Очередные ограничения движения ожидают водителей Владивостока на следующей неделе

МЦУ Владивостока также напоминает водителям об ограничении движения в связи с работами на теплосетях по улице Енисейской. Сквозной проезд по улице закрыт, работы проводятся поэтапно участками по 150 метров. Весь комплекс работ планируют завершить до 23:00 31 октября. Автобусы, следующие в сторону автовокзала через Енисейскую, будут доезжать до перекрёстка улиц Кирова и Енисейской и разворачиваться обратно.