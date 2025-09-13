В свой День рождения Москва получила необычный подарок

Во время празднования 878-й годовщины со Дня образования Москва получает необычные поздравления. В сети появляются трогательные обращения от участников спецоперации, записанные на передовой. Об этом информирует издание КP.RU.
День столицы отмечают россияне 13 и 14 сентября. В канун годовщины и в день празднования в соцсетях стали появляться особенные поздравления. Свои послания оставляют бойцы, которые участвуют в специальной военной операции.
Видеоролики записаны на передовой. Эти трогательные обращения вирусястя в сети и мессенджерах. Это больше, чем формальные приветствия. Здесь бойцы обращаются непосредственно к москвичам. В роликах демонстрируется искреннее восхищение историей столицы и ее жителями. Бойцы, находясь вдали от дома, делятся своими чувствами и подчеркивают, что защита Москвы — одна из главных мотиваций.
Читайте также: Российские войска уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Красноармейском направлении.
Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.