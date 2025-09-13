Фитиновая кислота, жиры, аллергии: Диетолог перечислила скрытые опасности орехов

По словам эксперта, в орехах содержится фитиновая кислота, которая считается вредной. Тем не менее при умеренном потреблении она не оказывает никакого негативного влияния на организм. Поэтому замачивать орехи не обязательно, однако это помогает улучшить их усвояемость и уменьшить возможные проблемы с ЖКТ. Кроме того, орехи считаются аллергенами.
Также важно помнить, что орехи являются высококалорийным продуктом, содержащим примерно 550 ккал на 100 грамм, поэтому их чрезмерное потребление может привести к набору веса. Собеседница телеканала «Санкт-Петербург» рекомендовала ориентироваться на дневную норму в 30−50 граммов орехов, поскольку из‑за высокого содержания жиров и пищевых волокон избыточное употребление может вызвать дискомфорт, например, вздутие живота.
«Так как орехи — достаточно тяжёлый продукт для усвоения, употребление орехов может вызывать проблемы со стороны переваривания, поэтому здесь при определённых заболеваниях употребление орехов может быть ограничено либо их включение должно быть обсуждено уже со своим лечащим врачом, чтобы не спровоцировать обострение состояния», — подчеркнула диетолог.
