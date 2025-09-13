Фитиновая кислота, жиры, аллергии: Диетолог перечислила скрытые опасности орехов

По словам эксперта, в орехах содержится фитиновая кислота, которая считается вредной. Тем не менее при умеренном потреблении она не оказывает никакого негативного влияния на организм. Поэтому замачивать орехи не обязательно, однако это помогает улучшить их усвояемость и уменьшить возможные проблемы с ЖКТ. Кроме того, орехи считаются аллергенами.