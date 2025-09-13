Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге на 16 дней изменят схему движения четырех трамвайных маршрутов

На время ремонта путей трамваи № 4,5, 18 и 20 будут ходить по новой схеме.

Источник: Комсомольская правда

C 20 сентября и до 6 октября в Екатеринбурге будет закрыто движение трамваев по улице Блюхера от остановки Блюхера до конечной станции Шарташ в обоих направлениях. Ограничение затронет маршруты № 4, 5, 18 и 20.

— Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Блюхера от улицы Раевского до станции Шарташ, — сообщают в администрации города.

В мэрии объяснили, как с 20 сентября по 6 октября будут ходить перечисленные выше маршруты:

ТРАМВАЙ № 4.

метро Ботаническая — улица Фучика — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — проспект Ленина — Гагарина — Уральская — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Фучика — станция метро Ботаническая.

ТРАМВАЙ № 5.

станция Площадь Первой Пятилетки — проспект Космонавтов — улица Уральская — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — станция 40 лет ВЛКСМ.

ТРАМВАЙ № 18.

станция Волгоградская — улица Викулова — Татищева — проспект Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — станция 40 лет ВЛКСМ.

ТРАМВАЙ № 20.

станция ЦПКиО — улица Луначарского — Уральская — Гагарина — проспект Ленина — Луначарского — станция ЦПКиО.