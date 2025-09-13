В Екатеринбурге на 16 дней изменят схему движения четырех трамвайных маршрутов

C 20 сентября и до 6 октября в Екатеринбурге будет закрыто движение трамваев по улице Блюхера от остановки Блюхера до конечной станции Шарташ в обоих направлениях. Ограничение затронет маршруты № 4, 5, 18 и 20.
— Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Блюхера от улицы Раевского до станции Шарташ, — сообщают в администрации города.
В мэрии объяснили, как с 20 сентября по 6 октября будут ходить перечисленные выше маршруты:
ТРАМВАЙ № 4.
метро Ботаническая — улица Фучика — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — проспект Ленина — Гагарина — Уральская — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Фучика — станция метро Ботаническая.
ТРАМВАЙ № 5.
станция Площадь Первой Пятилетки — проспект Космонавтов — улица Уральская — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — станция 40 лет ВЛКСМ.
ТРАМВАЙ № 18.
станция Волгоградская — улица Викулова — Татищева — проспект Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — станция 40 лет ВЛКСМ.
ТРАМВАЙ № 20.
станция ЦПКиО — улица Луначарского — Уральская — Гагарина — проспект Ленина — Луначарского — станция ЦПКиО.