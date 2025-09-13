Володин: Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников

Володин привел пример распорядка дня ученика: с 8:00 до 14:00 — учеба в школе, с 14:00 до 16:00 — дорога домой и короткий отдых, с 16:00 до 19:30 — выполнение домашних заданий. Он подчеркнул, что в совокупности ученик почти весь день занят учебой и фактически не имеет свободного времени.