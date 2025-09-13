Володин: Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что учебный день старшеклассника с учетом дороги и домашней работы занимает около 12 часов, что негативно сказывается на здоровье и развитии ребенка. По его мнению, депутатам будет правильно вернуться к обсуждению проблемы чрезмерной нагрузки на школьников.
Володин привел пример распорядка дня ученика: с 8:00 до 14:00 — учеба в школе, с 14:00 до 16:00 — дорога домой и короткий отдых, с 16:00 до 19:30 — выполнение домашних заданий. Он подчеркнул, что в совокупности ученик почти весь день занят учебой и фактически не имеет свободного времени.
Председатель Госдумы отметил, что при таком графике у школьников не остается времени на дополнительные занятия, секции, общение с друзьями и семьей, что негативно влияет на социализацию. Кроме того, по его словам, это ведет к формальному выполнению домашней работы, особенно с учетом современных технологий.
Володин в своем блоге в MAX также обратил внимание на предварительный анализ комитета Госдумы по просвещению, который показал, что рекомендации министерства к расписанию уроков 2025 года не являются обязательными, а максимальная продолжительность учебного дня не ограничена 3,5 часами. По его словам, это усугубляет проблему чрезмерной нагрузки на школьников.
Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что отмены домашних заданий в школах не будет, так как они нужны для закрепления материала. Домашние задания развивают самостоятельность и помогают выявлять пробелы в знаниях, но создают нагрузку и могут ухудшать психологическое состояние детей, высказалась завуч одной из школ, педагог Наталия Савинкина.