Секс, страх, надежда: Почему мы застреваем в ситуационных отношениях и как из них выйти

Тем не менее длительное пребывание в неопределённых отношениях может негативно сказаться на ментальном и эмоциональном здоровье. Такие отношения зачастую приводят к тревожности, неуверенности и постоянному прокручиванию в голове негативных мыслей и воспоминаний. Поэтому важно периодически переосмысливать чувства и мотивы: находишься ли ты в таких отношениях, потому что хочешь быть именно в них, либо пытаешься избежать чего-то другого, например, одиночества.