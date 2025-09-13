Володин заявил, что Госдума пересмотрит вопрос чрезмерной нагрузки школьников

По его словам, Минпросвещения РФ недавно отмечало, что школьник, независимо от класса, должен тратить на домашнее задание не более 3,5 часов. Однако при таком условии расписание учащихся получается весьма своеобразным. Поскольку порядка шести часов ребенок находится в школе, два часа он тратит на дорогу домой и отдых, а еще три с половиной — на домашнюю работу. Совокупно выходит около 12 часов.