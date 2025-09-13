Володин заявил, что Госдума пересмотрит вопрос чрезмерной нагрузки школьников

Госдума вернется к вопросу чрезмерной нагрузки школьников. Поскольку сегодня дети вынуждены тратить на учебу порядка 12 часов в день. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, Минпросвещения РФ недавно отмечало, что школьник, независимо от класса, должен тратить на домашнее задание не более 3,5 часов. Однако при таком условии расписание учащихся получается весьма своеобразным. Поскольку порядка шести часов ребенок находится в школе, два часа он тратит на дорогу домой и отдых, а еще три с половиной — на домашнюю работу. Совокупно выходит около 12 часов.
«А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьёй?! При такой нагрузке его просто нет. Это негативно сказывается на развитии и здоровье ребёнка, его социализации. А также приводит к формальному выполнению домашнего задания», — подчеркнул Володин.
Он также добавил, что подобное демонстрирует, что проблемы в данной области до сих пор остаются. Поэтому, уверен спикер ГД, будет правильным вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников.
Немногим ранее Володин высказался о законе, предусматривающем контроль приема в школы детей мигрантов. Он подчеркнул, что инициатива действительно работает. Поскольку она ставит обязательным условием знание русского языка, и, тем самым, подталкивает к его изучению.