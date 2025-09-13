Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин заявил, что Госдума пересмотрит вопрос чрезмерной нагрузки школьников

Володин отметил, что сегодня школьники вынуждены тратить на учебу порядка 12 часов в день.

Источник: Комсомольская правда

Госдума вернется к вопросу чрезмерной нагрузки школьников. Поскольку сегодня дети вынуждены тратить на учебу порядка 12 часов в день. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, Минпросвещения РФ недавно отмечало, что школьник, независимо от класса, должен тратить на домашнее задание не более 3,5 часов. Однако при таком условии расписание учащихся получается весьма своеобразным. Поскольку порядка шести часов ребенок находится в школе, два часа он тратит на дорогу домой и отдых, а еще три с половиной — на домашнюю работу. Совокупно выходит около 12 часов.

«А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьёй?! При такой нагрузке его просто нет. Это негативно сказывается на развитии и здоровье ребёнка, его социализации. А также приводит к формальному выполнению домашнего задания», — подчеркнул Володин.

Он также добавил, что подобное демонстрирует, что проблемы в данной области до сих пор остаются. Поэтому, уверен спикер ГД, будет правильным вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников.

Немногим ранее Володин высказался о законе, предусматривающем контроль приема в школы детей мигрантов. Он подчеркнул, что инициатива действительно работает. Поскольку она ставит обязательным условием знание русского языка, и, тем самым, подталкивает к его изучению.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше