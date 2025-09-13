Медпункт открылся на территории деревни Благовещенье в Вологодской области

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Благовещенье в Вологодской области. Медучреждение возвели в целях реализации задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В ФАПе оборудовали кабинет для процедур и приема пациентов, санузел, помещение для персонала и автоклавную. Также закупили новую мебель, медтехнику, а для маломобильных граждан установили пандус. В медпункте смогут получать помощь 415 жителей.
«Главное достояние нового медпункта — его бессменный фельдшер Ирина Всеволодовна Верховинская, посвятившая заботе о здоровье земляков более 35 лет своей жизни. Теперь сельчане будут получать медицинскую помощь в новых, прекрасно оборудованных условиях», — прокомментировали в Великоустюгской центральной районной больнице, к которой относится ФАП.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.