«Подарки» к Дню рождения: десятка самых заветных желаний горожан к 289-летию Челябинска

В Челябинске 13 сентября празднуют День города. На Днях рождения принято задувать свечи на праздничном торте и загадывать желания. Журналисты Hornews.com составили список из десяти желаний, которые мог бы загадать Челябинск. Многие «подарки» город мечтает получить уже давно.
Самое долгожданное желание — это открытие в городе метро. За три десятилетия концепция сменилась на открытие метротрамвайных линий. Этим летом титанические комплексы для создания тоннелей завезли на улицу Овчинникова.
Много лет челябинцы ждут и появления собственного аквапарка. С 2021 года комплекс с бассейнами и водными аттракционами обещают построить на Северо-западе.
Реконструкции цирка горожане дожидаются с 2019 года. Работы замораживали, а проект неоднократно меняли. Тем временем приезжие цирковые коллективы выступают во временном шатре.
Межвузовский кампус планируют открыть в 2027 году. Пока рядом с главным корпусом ЧелГУ возвели две гостиницы. Их должны дополнить большой учебно-научный корпус и многофункциональный комплекс.
Еще один многолетний строительный проект — возведение детского хирургического корпуса ЧОДКБ. Работы на стройплощадке начались в прошлом году, а завершиться должны в следующем.
Но не все чаяния связаны со строительством и ремонтом.
Челябинцы мечтают о новых парковках в центре города (возможно, многоуровневых, поскольку свободных территорий почти нет), бесплатных подростковых центрах вроде «Моей территории» в каждом ТРК и велодорожках во всех районах города, чтобы пешеходам не пришлось бояться несущихся на них велосипедистов и самокатчиков.
Еще две заветные мечты — спортивные. Это Кубок Гагарина для «Трактора» (в прошлом сезоне хоккейный клуб вплотную подошел к обретению трофея, но все же упустил награду) и попадание футбольного клуба «Челябинск» в Российскую премьер лигу (спортсмены сделали шаг в этом направлении, пробившись из Второй лиги в ФНЛ).