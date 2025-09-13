«Подарки» к Дню рождения: десятка самых заветных желаний горожан к 289-летию Челябинска

Еще две заветные мечты — спортивные. Это Кубок Гагарина для «Трактора» (в прошлом сезоне хоккейный клуб вплотную подошел к обретению трофея, но все же упустил награду) и попадание футбольного клуба «Челябинск» в Российскую премьер лигу (спортсмены сделали шаг в этом направлении, пробившись из Второй лиги в ФНЛ).