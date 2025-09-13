Фестиваль «Амурская осень» проходит в Хабаровске

Новости, Хабаровск. В краевой столице стартовал Международный фестиваль кино и театра «Амурская осень». Торжественное открытие прошло у Дома офицеров Восточного военного округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Перед зрителями выступили участники клуба возрождения русского бала «Реверанс». Под аккомпанемент военного оркестра они открыли фестиваль ярким танцевальным номером.
После этого внимание публики переместилось на красную ковровую дорожку. По ней первыми прошли хабаровские артисты — народная артистка России Татьяна Маслакова и заслуженный артист края Никита Туранов. Затем эстафету подхватили московские актеры: Юлия Пак, Денис Дэмкив, Ольга Чудакова, Максим Колосов, Оксана Базилевич, Антон Кукушкин, Александр Песков, Владислав Демин и другие.
«Амурская осень» — один из самых звездных фестивалей России. У актеров есть возможность показать дальневосточному зрителю свое мастерство в разных жанрах", — сказал президент фестиваля Сергей Новожилов.
После церемонии в зале Дома офицеров состоялся гала-концерт с участием популярных артистов. С 14 по 21 сентября на сцене краевого театра драмы пройдут спектакли: «Любовь в квадрате», «Мурлин Мурло», «Взрослые игры», «Божественная комедия» и «Соперницы». Все постановки поставлены с участием актеров, хорошо знакомых зрителям по кино и телевидению.