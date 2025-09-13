Фестиваль «Амурская осень» проходит в Хабаровске

После церемонии в зале Дома офицеров состоялся гала-концерт с участием популярных артистов. С 14 по 21 сентября на сцене краевого театра драмы пройдут спектакли: «Любовь в квадрате», «Мурлин Мурло», «Взрослые игры», «Божественная комедия» и «Соперницы». Все постановки поставлены с участием актеров, хорошо знакомых зрителям по кино и телевидению.