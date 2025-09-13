В городе Бор в Нижегородской области благоустроили сквер

Сквер в микрорайоне Дружба города Бор в Нижегородской области привели в порядок при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В центре сквера по инициативе жителей была обустроена мемориальная зона. Также там установили спортивную площадку и оборудовали место для отдыха и прогулок. Кроме того, специалисты провели реконструкцию уличного освещения и отремонтировали все пешеходные дорожки.
«Сквер “Дружба” получился интересным и комфортным для всех жителей, независимо от их возраста и сферы деятельности. Здесь есть площадка для занятий спортом, скамейки, где можно отдохнуть в тишине, и, самое главное, есть мемориальный комплекс. Педагоги из школы № 12 просили на общественном пространстве предусмотреть место для проведения памятных торжественных мероприятий. Теперь у мемориала их можно организовывать», — рассказал глава местного самоуправления Алексей Боровский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.