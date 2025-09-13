В городе Бор в Нижегородской области благоустроили сквер

«Сквер “Дружба” получился интересным и комфортным для всех жителей, независимо от их возраста и сферы деятельности. Здесь есть площадка для занятий спортом, скамейки, где можно отдохнуть в тишине, и, самое главное, есть мемориальный комплекс. Педагоги из школы № 12 просили на общественном пространстве предусмотреть место для проведения памятных торжественных мероприятий. Теперь у мемориала их можно организовывать», — рассказал глава местного самоуправления Алексей Боровский.