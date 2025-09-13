В Омской области стартует масштабная осенняя уборка территорий

Цель запланированных мероприятий — привести в порядок дворы, улицы и другие общественные пространства до наступления зимнего периода. Главам муниципалитетов поручили организовать субботники, пригласив к участию всех желающих жителей. На оперативном совещании подчеркнули, что активности должны будут пройти не формально, а с настоящим участием граждан. К уборке территорий подключится команда областного правительства.