В Омской области стартует масштабная осенняя уборка территорий

На территории Омской области начинается подготовка к масштабным осенним субботникам. В ближайшие недели в городах и районах региона пройдут массовые уборки с участием УК, волонтеров, общественников и местных властей. Об этом рассказал 13 сентября губернатор Виталий Хоценко.
Цель запланированных мероприятий — привести в порядок дворы, улицы и другие общественные пространства до наступления зимнего периода. Главам муниципалитетов поручили организовать субботники, пригласив к участию всех желающих жителей. На оперативном совещании подчеркнули, что активности должны будут пройти не формально, а с настоящим участием граждан. К уборке территорий подключится команда областного правительства.
«Чем лучше мы подготовимся к зиме, тем проще нам будет и в осенне-зимний период, и следующую весну встречать», — отметил Хоценко.
