Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе поселка Новоасбест Свердловской области отремонтировали стадион

Там обустроили футбольное поле, беговые дорожки и баскетбольно-волейбольные площадки.

Открытие стадиона «Олимп» школы № 6 состоялось в поселке Новоасбест Свердловской области. Модернизация спортивных площадок в учебном учреждении соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении образования администрации Горноуральского городского округа, в состав которого входит населенный пункт.

В рамках работ на объекте обустроили футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольно-волейбольные площадки, зоны для прыжков в длину и полосы препятствий. Помимо этого, установили спортивное оборудование для сдачи нормативов комплекса ГТО. Специалисты также проложили на территории тротуар, сделали трибуны, разметку и наружное освещение.

Как отметили в управлении, новый стадион Новоасбестовской школы станет важным шагом в развитии инфраструктуры поселка и будет способствовать популяризации спорта. Созданные современные условия для занятий физической культурой и спортом позволят школьникам развивать спортивные таланты и достигать высоких результатов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.