В школе поселка Новоасбест Свердловской области отремонтировали стадион

Открытие стадиона «Олимп» школы № 6 состоялось в поселке Новоасбест Свердловской области. Модернизация спортивных площадок в учебном учреждении соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении образования администрации Горноуральского городского округа, в состав которого входит населенный пункт.
В рамках работ на объекте обустроили футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольно-волейбольные площадки, зоны для прыжков в длину и полосы препятствий. Помимо этого, установили спортивное оборудование для сдачи нормативов комплекса ГТО. Специалисты также проложили на территории тротуар, сделали трибуны, разметку и наружное освещение.
Как отметили в управлении, новый стадион Новоасбестовской школы станет важным шагом в развитии инфраструктуры поселка и будет способствовать популяризации спорта. Созданные современные условия для занятий физической культурой и спортом позволят школьникам развивать спортивные таланты и достигать высоких результатов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.