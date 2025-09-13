Андрей Назаров обратился с важным сообщением к населению Башкирии

По словам Андрея Назарова, с начала года пожарные локализовали в республике 14 очагов лесных пожаров и 328 возгораний на общей площади более 1300 га. Он отметил, что пожароопасный сезон в регионе ещё сохраняется. Поэтому он призвал не поджигать сухую растительность и мусор рядом с домами, тушить костры перед уходом из леса, не бросать горящие спички и окурки на обочине дорог, вдоль автотрасс, а также в лесу и на поле, не разрешать детям играть с пожароопасными предметами и скосить сухую траву вокруг участка.