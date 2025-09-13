Андрей Назаров обратился с важным сообщением к населению Башкирии

Андрей Назаров попросил людей быть осторожными с огнём при разведении костров. Как признался Андрей Назаров, он сам собирается в эти выходные погулять по лесу.
«Прекрасная пора приближается — бабье лето. Планирую прогуляться по лесу, как будет время. Сам я костры на природе не разжигаю, но хочу обратиться к жителям Башкортостана», — написал Андрей Назаров в своём telegram-канале.
Он предупредил, что во время нынешней погоды, когда солнце и ветер, несмотря на прохладную погоду, сушит траву и малейшая искра может тать причиной ландшафтного пожара, который, в свою очередь, может угрожать жилому массиву.
Осенью в лесу очень просто может возникнуть пожар — трава сухая, достаточно не потушить сигарету или отбросить в сторону уголёк. А ландшафтные пожары страшны тем, что огонь легко может перекинуться на жилой сектор.
По словам Андрея Назарова, с начала года пожарные локализовали в республике 14 очагов лесных пожаров и 328 возгораний на общей площади более 1300 га. Он отметил, что пожароопасный сезон в регионе ещё сохраняется. Поэтому он призвал не поджигать сухую растительность и мусор рядом с домами, тушить костры перед уходом из леса, не бросать горящие спички и окурки на обочине дорог, вдоль автотрасс, а также в лесу и на поле, не разрешать детям играть с пожароопасными предметами и скосить сухую траву вокруг участка.
«Призываю всех, кто запланировал поездки за город, на дачи, соблюдать эти жизненно важные правила. Убедительная просьба быть внимательнее. Просьба к коллегам в муниципалитетах — контролировать обстановку. Слишком высокую цену мы платим за неосторожное обращение с огнём», — добавил премьер-министр правительства республики.
Напомним, в Башкирии 13 и 14 сентября ожидается довольно сухая и тёплая погода, сообщал ранее «Башинформ».