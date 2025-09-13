Газопровод проложили в поселке Маяк на Кубани

Газ провели в поселок Маяк Краснодарского края, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Создание условий для комфортной жизни населения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Раньше жители обогревали дома углем и древесиной. Теперь они могут подключиться к более экологичному и экономичному природному источнику отопления.
«Общая протяженность газопровода составила 26 километров. К голубому топливу теперь смогут подключиться 120 домов, школа, детский сад и Дом культуры. В поселке проживают около 600 человек. Многодетным и семьям участников спецоперации, ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан компенсируем затраты на подключение газа внутри границ земельных участков», — отметил глава региона Вениамин Кондратьев.
Всего в 2025 году на Кубани планируют построить около 168 километров газопроводов. Большая часть работ проводится в небольших поселениях со сложным рельефом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.