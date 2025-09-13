Фестиваль садоводства прошел в Мичуринске Тамбовской области

Фестиваль, посвященный деятельности биолога и селекционера Ивана Мичурина, прошел в городе Мичуринске Тамбовской области. Организация подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города.
Торжественное открытие «Мичурин-феста» прошло на площади И. В. Мичурина, там же состоялись «Битва флористов», ярмарки и мастер-классы. В здании кинотеатра «Октябрь» организовали деловую программу мероприятия. А сотрудники музея-усадьбы Герасимова провели мастер-классы и увлекательные экскурсии. Преподаватели Мичуринского государственного аграрного университета в свою очередь ознакомили гостей с ландшафтным дизайном, поделились огородническими лайфхаками и показали, как создавать природные букеты.
Фестиваль завершился в доме-музее И. В. Мичурина. Гостей встречала заведующая учреждением Людмила Волокитина. На закрытии мероприятия играл академический симфонический оркестр им. С. В. Рахманинова.
«Гости “Мичурин-феста” наслаждались творческой, научной и познавательной атмосферой. Интерес к фестивалю растет с каждым годом. В будущем году мы планируем удивлять посетителей чем-то необычным и увлекательным!» — отметила начальник отдела по развитию туризма города Мичуринска Ольга Тарабукина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.