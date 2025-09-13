Световое шоу фонтанов в подмосковном Видном посетили около 5 тысяч человек

Световое шоу фонтанов, которое прошло во время празднования Дня города Видного 6 сентября, посетили около 5 тысяч человек. Организация подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
С помощью световых и водных инсталляций на Тимоховском пруду гости праздника узнали об истории города Видного и людях, которые внесли вклад в его развитие. Также выступила воздушная гимнастка, которая выполняла зрелищные трюки на огромном шаре над водой под музыку.
«Праздник закончился, но я уверен, что в сердцах наших жителей надолго останутся тепло и радость от совместно пережитых моментов. Уверен, что 61-й год со дня рождения города принесет Видному новые достижения и успехи, которые мы обязательно отметим вместе», — рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.