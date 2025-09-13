Старинный дом потушили в центре Ростова

Вечером в пятницу, 12 сентября, на улице Станиславского загорелся заброшенный трехэтажный дом. Здание было построено еще в 1899 году. Огонь быстро распространился по ветхой конструкции, охватив строение по всей площади. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.