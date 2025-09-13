Интернет провели в четыре населенных пункта Усть-Куломского района в Коми

Поселки Ягкедж и Смолянка, деревни Великополье и Бадьелск в Усть-Куломском районе Коми обеспечили интернетом при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в районной администрации.
Теперь у жителей этих населенных пунктов есть доступ к современным услугам связи. Благодаря этому они могут пользоваться цифровыми сервисами для работы, учебы, общения и досуга.
«Подключение малых населенных пунктов к разным операторам сети — важный шаг в обеспечении равных возможностей для всех жителей нашего района. Доступ к современным технологиям открывает новые перспективы для развития территорий и повышения качества жизни людей», — добавили в администрации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.