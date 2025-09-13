Миткова стала примером революционной роли личности, заявил Чернышев

Чернышев отметил, что Миткова никогда не создавала искусственный образ в кадре и всегда оставалась собой, что подкупало зрителей. Он подчеркнул, что и коллегам по работе это нравилось, поскольку, несмотря на статус «королевы» союзного и российского телевидения, она оставалась равным командным игроком при подготовке выпусков новостей. Для нее каждый выпуск был во многом авторским, что, по словам Чернышева, было революционным подходом, но при этом она прекрасно понимала необходимость слаженной работы коллектива, объединяя редакторов и репортеров.