В Иркутске прошла торжественная церемония посвящения в суворовцы

В Иркутском суворовском военном училище Министерства обороны РФ прошла торжественная церемония «Посвящение в суворовцы». Учебное заведение открылось в Приангарье 1 сентября 2023 года и стало первым в Сибирском федеральном округе. На сегодняшний день в училище обучаются ребята со всей России — от Калининграда до Дальнего Востока, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
В торжественном событии принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Становление мужчины и защитника своей страны начинается для вас в Иркутском суворовском училище. Здесь закладываются основы военного искусства, патриотизма и мужества. Несмотря на юный возраст, вы определили свой профессиональный путь, выбрав служение России. Это решение требовало мужества, и я благодарю ваших родителей, которые поддержали вас на этом пути, воспитали настоящими патриотами. Наше государство, Министерство обороны Российской Федерации по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина создали здесь современные комфортные условия. Вы получите крепкие знания, отличную физическую подготовку, изучите историю родной страны и её славные боевые страницы», — обратился к суворовцам глава Приангарья.
В Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным в ознаменование 80-летия Великой Победы, 63 суворовца поклялись любить свою Родину, свой народ, быть преданными своей стране, учиться и готовить себя к службе Отечеству, изучать и знать боевые традиции армии, помнить и выполнять заветы Александра Суворова, отвечать за свои поступки, ценить дружбу и суворовское братство, дорожить честью училища, его славой и традициями, быть достойными высокого звания суворовца.
Родителям, воспитавшим достойных сыновей, были переданы благодарственные письма губернатора Иркутской области. Каждому суворовцу были вручены именные часы.
В торжественной церемонии приняли участие представители Клуба генералов, участники и ветераны специальной военной операции, в том числе проходящие обучение по программе «Герои Приангарья». Герой России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Александра Невского, трёх орденов Мужества, генерал-майор Александр Шуваев произнёс перед суворовцами напутственные слова.
В настоящее время Александр Шуваев является участником второго потока программы «Время героев» и проходит стажировку в Иркутской области под наставничеством Игоря Кобзева. От имени участников региональной программы «Герои Приангарья» присутствующих приветствовал участник специальной военной операции, зачисленный на первый поток программы, Алексей Лола.
Губернатор Приангарья вместе с начальником суворовского училища Анатолием Золотухиным также вручили суворовцам Вячеславу Чуракову и Ярославу Ольховскому награды, завоеванные ребятами на первенстве России по легкой атлетике среди юношей до 16 лет.