Митрополит Меркурий: Голосование — это свидетельство ответственности за земное Отечество

Во второй день голосования, 13 сентября, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий принял участие в выборах главы региона и муниципальных депутатов. Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в Лицее № 58 в Ростове-на-Дону.
— Не может человек верующий быть безразличен к судьбе своей Родины. Голосование — это зримый символ единства нашего народа и свидетельство ответственности за земное Отечество, — сказал глава Донской митрополии.
Напомним, выборы в Ростовской области проходят 12, 13 и 14 сентября. На них дончане голосуют за губернатора и депутатов муниципальных советов. Для удобства жителей предусмотрены разные форматы участия: традиционное голосование на участках и дистанционное электронное (ДЭГ) через Интернет, для этого было необходимо заранее зарегистрироваться с помощью Госуслуг.
За легитимностью голосования на участках следят более 13 тысяч наблюдателей, направленных кандидатами и политическими партиями, а также Штабом независимого наблюдения, который открылся в донской столице в первый день выборов.
