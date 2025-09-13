Митрополит Меркурий: Голосование — это свидетельство ответственности за земное Отечество

Напомним, выборы в Ростовской области проходят 12, 13 и 14 сентября. На них дончане голосуют за губернатора и депутатов муниципальных советов. Для удобства жителей предусмотрены разные форматы участия: традиционное голосование на участках и дистанционное электронное (ДЭГ) через Интернет, для этого было необходимо заранее зарегистрироваться с помощью Госуслуг.