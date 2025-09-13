Сколько стоят грибы в городах Казахстана

На сегодня стоимость свежих грибов — как белых, так и шампиньонов — в разных регионах Казахстана варьируется в зависимости от ряда факторов: удалённости от поставщиков, сезонности, спроса, логистики и уровня местной торговли. Цена на белые грибы в регионах стартует от 1800 тенге за килограмм, причем как свежих, так и сушеных. А какова стоимость шампиньонов за килограмм в разных регионах, узнал корреспондент агентства Kazinform.