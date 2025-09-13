Явка на ДЭГ в Ростовской области составила 75%

В дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора Ростовской области проголосовали почти 200 тысяч избирателей. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области.
Количество проголосовавших на ДЭГ составило три четверти от общего количества избирателей, подавших заявление на голосование онлайн. Явка на дистанционном электронном голосовании составила 75%.
— Выборы проходят легитимно, в спокойной обстановке. Информация о единичных нарушениях на данный момент документального подтверждения не нашла, — сообщил глава Облизбиркома Андрей Буров.
