Явка на ДЭГ в Ростовской области составила 75%

Почти 200 тысяч избирателей Ростовской области проголосовали онлайн на выборах губернатора.

Источник: Комсомольская правда

В дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора Ростовской области проголосовали почти 200 тысяч избирателей. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области.

Количество проголосовавших на ДЭГ составило три четверти от общего количества избирателей, подавших заявление на голосование онлайн. Явка на дистанционном электронном голосовании составила 75%.

— Выборы проходят легитимно, в спокойной обстановке. Информация о единичных нарушениях на данный момент документального подтверждения не нашла, — сообщил глава Облизбиркома Андрей Буров.

