В Перми проходит ряд общественных обсуждений

С 12 по 17 сентября на Публичном портале ИСОГД обсуждается проект о внесении изменений в части производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4) в отношении территории в Мотовилихинском районе Перми.
Изучить материалы можно на Публичном портале ИСОГД, на сайте городской администрации, а также в администрации Мотовилихинского района. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
В эти же сроки на Публичном портале ИСОГД ведутся общественные обсуждения, посвященные проекту схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом и другие входящие в состав дома объекты недвижимого имущества, на ул. Генерала Черняховского, 3 в Орджоникидзевском районе.
Материалы к проекту доступны для ознакомления на Публичном портале ИСОГД, в администрации Орджоникидзевского района, на сайте администрации Перми. Предложения и замечания можно подать на Публичном портале ИСОГД города Перми, в администрации Орджоникидзевского района, в департаменте градостроительства и архитектуры.
Также с 12 по 17 сентября на портале ИСОГД обсуждается проект схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом и другие входящие в состав дома объекты недвижимого имущества, на ул. Гремячий лог, 1 в Орджоникидзевском районе.
Изучить материалы можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Орджоникидзевского района, на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Орджоникидзевского района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.