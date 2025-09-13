Ричмонд
Минчанин поймал гигантского сома, превысившего два метра и 80 килограммов

Рыбак из Минска поймал двухметрового сома весом более 80 килограммов.

Источник: Комсомольская правда

Рыболов из Минска поймал в Беларуси гигантского сома, написал fishingby.com.

Трофейная рыба попалась минчанину Александру Свиридову. Мужчина рассказал, что рыбачил на реке Припять в районе деревни Переров. Мужчина признался, что это не первый гигант, которого ему удалось поймать, но впервые рыба казалась настолько огромной.

— Побил свой предыдущий рекорд — 54 килограмма. Сейчас попался сом длиной 2,20 метра и весом около 80 килограммов, — рассказал рыболов.

Мужчина уточнил, что вытащить сома-гиганта удалось благодаря воблеру. Сопротивлялся «монстр» около получаса, но потом все же сдался.

Массу сома просчитали по специальной рыболовной шкале. И, традиционно, после съемки видео и короткой фотосессии припятского гиганта отпустили обратно в родную стихию.

В ресурсе отметили, что трофейных сомов белорусские рыболовы именно на Припяти ловят довольно часто. Однако экземпляры длиной свыше 2 метров попадаются далеко не каждому.

