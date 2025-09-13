Минчанин поймал гигантского сома, превысившего два метра и 80 килограммов

Трофейная рыба попалась минчанину Александру Свиридову. Мужчина рассказал, что рыбачил на реке Припять в районе деревни Переров. Мужчина признался, что это не первый гигант, которого ему удалось поймать, но впервые рыба казалась настолько огромной.