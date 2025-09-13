Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются «Госуслугами»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале «Госуслуги», рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«Программисты — это люди, которые создали портал “Госуслуг”. Им ежедневно пользуются 14 миллионов человек, получая около 2 миллионов услуг в цифровом виде», — сказал он.
На текущий момент порталом пользуются 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 «жизненных ситуаций».
В июле в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» для граждан и бизнеса, среди них — планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис «мой питомец».