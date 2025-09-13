Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются «Госуслугами»

В июле в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» для граждан и бизнеса, среди них — планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис «мой питомец».